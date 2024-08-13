Раскрыты детали восстановления Месси от травмы

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался по поводу нападающего Лионеля Месси, который восстанавливается от травмы.

По словам специалиста, аргентинец должен будет вернуться в основную группу команды, но пока занимается индивидуально.

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"Есть прогресс, как и ожидалось, но пока что нет точной даты, когда он может присоединиться к общей группе. Он продолжает работать отдельно.

Отсутствие Лео влияет на нас по-разному. Иногда его отсутствие осложняется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда нет только его, это существенный удар. Мы поставили себе цель построить не только конкурентоспособную команду, но и конкурентоспособный состав.

Когда все в строю, мы гораздо надежнее и способны по-настоящему конкурировать. Наш приоритет - как можно быстрее решить ситуацию с Лео, сохраняя при этом конкурентоспособность в его отсутствие", - приводит слова тренера Goal.

Напомним, Месси получил травму в финале Копа, на скамейке запасных он начал рыдать.

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