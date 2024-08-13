Ванда Нара зажгла сеть фотографиями в откровенном купальнике
Аргентинская модель продолжает публиковать гарячие снимки.
Бывшая возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди похвасталась новыми кадрами с отдыха.
Девушка опубликовала пост в Instagram, где она добавила фотографии в пятнистом купальнике.
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Отметим, что Ванда Нара недавно объявила о расставании с аргентинским футболистом.
Напомним, Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей.
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