Ванда Нара зажгла сеть фотографиями в откровенном купальнике

Бывшая возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди похвасталась новыми кадрами с отдыха.

Девушка опубликовала пост в Instagram, где она добавила фотографии в пятнистом купальнике.

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Отметим, что Ванда Нара недавно объявила о расставании с аргентинским футболистом.

Напомним, Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей.

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