Болельщики Ромы "напали" на дом Дибалы - фанаты отблагодарили аргентинца

Один из лидеров римской команды принял решение остаться в клубе.

Футболист сборной Аргентины Пауло Дибала продолжит карьеру в Рому.

30-летний игрок принял решение остаться в итальянской команде, хоть имел предложение из Саудовской Аравии, где бы заработал 75 миллионов евро за три сезона.

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Болельщики Ромы оценил жест Дибалы и устроил акцию благодарности.

Фанаты пришли под дом аргентинца, чтобы разделить радость того, что Пауло останется в команде.

Ранее сообщалось, что Рома Довбика усилит проблемную позицию игроком из чемпионата Саудовской Аравии.

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