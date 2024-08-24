Болельщики Ромы "напали" на дом Дибалы - фанаты отблагодарили аргентинца
Один из лидеров римской команды принял решение остаться в клубе.
Футболист сборной Аргентины Пауло Дибала продолжит карьеру в Рому.
30-летний игрок принял решение остаться в итальянской команде, хоть имел предложение из Саудовской Аравии, где бы заработал 75 миллионов евро за три сезона.
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Болельщики Ромы оценил жест Дибалы и устроил акцию благодарности.
Фанаты пришли под дом аргентинца, чтобы разделить радость того, что Пауло останется в команде.
Ранее сообщалось, что Рома Довбика усилит проблемную позицию игроком из чемпионата Саудовской Аравии.
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