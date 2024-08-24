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Рома Довбика усилит проблемную позицию игроком из чемпионата Саудовской Аравии

И отнюдь не звездой футбола.
Сегодня, 00:33
Сауд Абдульхамид / Getty Images
Сауд Абдульхамид / Getty Images

Итальянская Рома нашла интересное решение проблем на позиции правого защитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" подпишут Сауда Абдульхамида из Аль-Хиляля. Сумма трансфера составит 2.5 млн.

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Детали контракта саудовского футболиста со столичным клубом пока остаются неизвестными.

Отметим, что сейчас на позиции правого защитника в стане Ромы выступают Зеки Челик и Рик Карсдорп, но оба не входят в планы Даниэле де Росси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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