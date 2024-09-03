Схватил за ягодицу: Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте

Португальский нападающий Криштиану Роналду проводит выходные в Монако.

39-летний футболист вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес отдохнули на яхте.

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Девушка была одета в белое бикини, а пара наслаждалась купанием.

В один момент Криштиану не удержался и схватил Джорджину за ягодицу.

Ранее возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако.

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