Схватил за ягодицу: Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте
Пара насладилась отдыхом в Монако.
Португальский нападающий Криштиану Роналду проводит выходные в Монако.
39-летний футболист вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес отдохнули на яхте.
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Девушка была одета в белое бикини, а пара наслаждалась купанием.
В один момент Криштиану не удержался и схватил Джорджину за ягодицу.
Ранее возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако.
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