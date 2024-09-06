Игрок не считает свое решение ошибочным.

Нидерландский нападающий Стивен Бергвейн прокомментировал свой переход в Саудовскую Аравию.

Напомним, в летнее трансфрерное окно 26-летний футболист решил перейти в Аль-Иттихад, чем вызвал немало критики. Негативно высказался даже наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.

Однако сам Бергвейн не считает свое решение ошибкой, игрок воодушевлен возможностью поиграть вместе с другими именитыми игроками.

"Конечно, я значительно выиграю в финансовом плане, не буду врать.

Но и в спортивном плане это тоже интересно. Я буду играть с Бензема, Канте, Фабиньо, Диаби, Перейрой. Я рад стать их товарищем по команде!" – цитирует Бергвейна Фабрицио Романо.

Ранее также Бернарду Силва раскритиковал календарь игр.

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