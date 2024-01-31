iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария заинтересована в трансфере бывшего вингера Тоттенхэма

Немцы считают игрока потенциальной заменой Кингсли Комана, который недавно получил серьезную травму.
Сегодня, 13:04
Стивен Бергвейн / Getty Images
Стивен Бергвейн / Getty Images

Вингер Аякс Стивен Бергвейн попал в поле зрения гегемона немецкой Бундеслиги.

По информации нидерландского издания De Telegraaf, в 26-летнем игроке заинтересована Бавария, которая поддерживает контакт с представителями футболиста.

Однако при этом также сообщается, что осуществить данный трансфер будет очень сложно, так как до закрытия трансферного окна осталось мало времени и нидерландцы не хотят отпускать своего капитана.

К тому же, если до перехода все же дойдет дело, то Аякс хочет получить за игрока сумму, которую клуб заплатил Тоттенхэму, когда возвращал его из Англии, а именно 31,25 миллиона евро.

Бергвейн считается кандидатом на замену Кингсли Комана, который может пропустить до четырех месяцев из-за травмы колена, которую он получил в недавнем матче против Аугсбурга (3:2).

Читай также: Манчестер Юнайтед в ближайшие недели назначит нового спортивного директора

Изначально Бавария хотела заменить француза вингером Гранады Брайаном Сарагосой, который переедет в Мюнхен будущим летом. Однако испанцы потребовали доплатить сверх того, что уже было заплачено, за то, чтобы 22-летний игрок стал игроком "ротен" прямо сейчас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Бавария Мюнхен Кингсли Коман Стивен Бергвейн

Статьи по теме

Вингер Баварии получил травму и покинул поле на костылях Вингер Баварии получил травму и покинул поле на костылях
Переговоры Баварии с Сане о новом контракте откладываются Переговоры Баварии с Сане о новом контракте откладываются
Бавария вынуждена отказаться от покупки защитника в январе Бавария вынуждена отказаться от покупки защитника в январе
Бавария сделала улучшенное предложение по лидеру Ньюкасла Бавария сделала улучшенное предложение по лидеру Ньюкасла
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Формула 115:20
Организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре
Бокс15:18
Бокс: расписание боев
Другие15:03
Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс: прогноз на Супербоул-2024
Европа14:49
VBET Foundation работает в Украине над реализацией гуманитарных проектов
14:45
Чемпионат мира по снукеру среди юниоров: половина украинцев прошли в плей-офф
Европа13:57
Атлетико подписал контракт с бразильским ветераном
НБА13:56
Тренер Далласа: Дончич уже лучше Новицки, он в мире Джордана, ЛеБрона и Коби
Европа13:12
Аутсайдер АПЛ подпишет игрока дортмундской Боруссии
Европа13:04
Бавария заинтересована в трансфере бывшего вингера Тоттенхэма
Украина12:37
Заря сумела отыграться с 0:2 в товарищеском матче с Ягеллонией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK