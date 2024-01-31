Бавария заинтересована в трансфере бывшего вингера Тоттенхэма

Вингер Аякс Стивен Бергвейн попал в поле зрения гегемона немецкой Бундеслиги.

По информации нидерландского издания De Telegraaf, в 26-летнем игроке заинтересована Бавария, которая поддерживает контакт с представителями футболиста.

Однако при этом также сообщается, что осуществить данный трансфер будет очень сложно, так как до закрытия трансферного окна осталось мало времени и нидерландцы не хотят отпускать своего капитана.

К тому же, если до перехода все же дойдет дело, то Аякс хочет получить за игрока сумму, которую клуб заплатил Тоттенхэму, когда возвращал его из Англии, а именно 31,25 миллиона евро.

Бергвейн считается кандидатом на замену Кингсли Комана, который может пропустить до четырех месяцев из-за травмы колена, которую он получил в недавнем матче против Аугсбурга (3:2).

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Изначально Бавария хотела заменить француза вингером Гранады Брайаном Сарагосой, который переедет в Мюнхен будущим летом. Однако испанцы потребовали доплатить сверх того, что уже было заплачено, за то, чтобы 22-летний игрок стал игроком "ротен" прямо сейчас.

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