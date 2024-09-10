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Депай на правах свободного агента перебрался в Коринтианс

Мемфис будет выступать в Бразилии до конца 2026 года.
Сегодня, 09:35
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии - его новым клубом стал местный Коринтианс. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, полузащитник перебрался в Коринтианс на правах свободного агента, подписав контракт с клубом до конца 2026 года. О финансовых деталях соглашения не сообщается.

Стоит отметить, в прошлом сезоне Мемфис выступал за мадридский Атлетико, в составе которого провел 31 матч, где отличился 9 голами и 2 ассистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Коринтианс Менфис Депай

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