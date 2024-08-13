Шахтер хочет подписать звезду Коринтианса - "горняки" готовят солидные средства

Весли близок к переезду в Украину.

Донецкий Шахтер серьезно задумался над трансфером бразильского вингера Весли, ныне выступающего за Коринтианс. Об этом пишет издание UOL Esporte.

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По информации источника, представители чемпиона Украины в последнее время вживую просматривают матчи 19-летнего футболиста.

Сообщается, что донецкий клуб готов выложить за бразильца солидную сумму – 16 миллионов сразу и 4 миллиона бонусами, но, скорее всего, такое предложение все равно не устроит Коринтианс.

В 2024 году молодой бразилец сыграл 44 игры за Коринтианс, забив 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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