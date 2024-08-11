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Бывший легионер Шахтера завершил карьеру и начал работать агентом у Шаблия

Томаш Хюбшман попробует себя в новом амплуа.
Сегодня, 12:55
Томаш Хюбшман / Twitter
Томаш Хюбшман / Twitter

Бывший футболист донецкого Шахтера Томаш Хюбшман официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом чешского полузащитника был местный Яблонец.

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"Годы в Яблонеце убежали как вода, мы пережили прекрасные времена, дважды играли в основной сетке еврокубков, несколько раз попадали в тройку лучших, играли в нескольких финалах Кубка Чехии. Это был хороший период, но время не остановить. Теперь передо мной стоит новый вызов : я передам свой опыт молодым игрокам, чтобы они могли построить успешную и длинную карьеру. Я также рад, что мы с господином Пельтой (один из руководителей Яблонеца) моей новой ролью в футбольной среде", - сказал Хюбшман.

Как сообщает источникисточник, чех решил сконцентрироваться на агентской деятельности. Хюбшман формально переходит работать в спортивное агентство Pro Star Agency, которое курирует известный украинский агент Вадим Шаблий.

Напомним, Томаш Хюбшман выступал за Шахтер с 2004 по 2014 годы. Также за карьеру Томаш поиграл за чешские Слит и Спарту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Вадим Шаблий Томаш Хюбшман

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