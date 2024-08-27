Атлетико подписал конкурента Облаку

Мадридский Атлетико усилил глубину вратарской линии.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», в команду перешел Хуан Муссо из Аталанты. Переход оформлен на правах аренды с обязательным выкупом.

Читай также: Атлетико продал Порту 50% прав на форварда, который мог оказаться в Челси

Детали дальнейшего выкупа пока остаются неизвестными.

Отметим, что Аталанта также подписала голкипера на замену Муссо. Бергамаски взяли Руя Патрисиу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!