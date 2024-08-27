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Атлетико подписал конкурента Облаку

Хуан Муссо стал игроком мадридцев.
Сегодня, 17:15
Хуан Муссо / Getty Images
Хуан Муссо / Getty Images

Мадридский Атлетико усилил глубину вратарской линии.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», в команду перешел Хуан Муссо из Аталанты. Переход оформлен на правах аренды с обязательным выкупом.

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Детали дальнейшего выкупа пока остаются неизвестными.

Отметим, что Аталанта также подписала голкипера на замену Муссо. Бергамаски взяли Руя Патрисиу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Ян Облак

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