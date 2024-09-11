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Тренер сборной Бразилии: Есть эмоциональная нестабильность у игроков во время матчей

Однако команда продолжает трудиться в поте лица.
Сегодня, 15:54
Доривал Жуниор / Getty Images
Доривал Жуниор / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор признал, что команда испытвает некоторые проблемы.

Напомним, накануне "селесао" проиграли Парагвая, а в целом в последних восьми матчах у Бразилии лишь четыре победы.

Доривал заявил, что многие игроки нестабильно во время матчей, однако команда много работает, чтобы попытаться избежать таких ситуаций. При этом тренер не намерен винить кого-либо индивидуально.

"Нужно быстро находить баланс. У нас есть возможности владеть мячом, отдавать передачи на скорости, и нам не хватает самой важной детали – проникновений в штрафную соперника, завершения, мы должны играть острее и целеустремленнее. Обидно, ведь мы много работаем.

Есть эмоциональная нестабильность у игроков по ходу матчей. Я чувствую это. Не только в случае с Винисиусом.

То, как завершился первый этап отбора – я за это отвечаю, нам многого не хватало. Я не хочу наказывать ни одного футболиста, но мы должны работать и понимать, что нам нужно делать больше, чтобы достичь того уровня, которого мы все хотим. Это тяжело, но мы должны работать, чтобы добраться цели", - цитирует специалиста Globo.

Ранее также Винисиус принес свои извинения болельщикам.

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