Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился перед фанатами.

Напомним, накануне Бразилия уступила Парагваю на отборе к ЧМ-2026.

Звезда национальной команды признал, что им не удалось проявить себя в полной мере, однако все игроки хотят вернуть Бразилию в топ мирового футбола.

Однако также Винисиус снова не мог не покритиковать состояние полей в Южной Америке, хоть и признал, что они должны адаптироваться.

"Мы знаем, в какой ситуации сейчас оказались. Хотим любой ценой вывести Бразилию из нее. Мы будем думать, что мы можем сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и одерживать победы.

Мы не имеем права показывать такую игру и терять очки. Это сложный момент. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести Бразилию на первое место.

Я знаю свой потенциал, знаю, чем могу помочь сборной. Бывает сложно, ведь если нет уверенности, то нет и голов. Я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей страны. Все мои мысли сейчас об этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется.

В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и побеждать. Победы принесут нам душевное спокойствие, и мы сможем играть по-другому. Я прошу у болельщиков прощения, это очень сложный момент", - цитирует Винисиуса Globo Esporte.

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