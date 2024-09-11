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Аргентина и Бразилия неожиданно проиграли свои матчи на квалификации к ЧМ-2026

Однако обе сборные все еще проходят в основную часть турнира.
Сегодня, 09:40
Парагвай - Бразилия / Getty Images
Парагвай - Бразилия / Getty Images

В ночь на среду, 11 сентября, в Латинской Америке прошел 8-й тур квалификации к чемпионату мира-2026.

В первом матче вечера Колумбия принимала Аргентину без Лионеля Месси. В первом тайме игра была равная, но практически без моментов.

Лишь на 25-й минуте лучший игрок Копы-2024 Хамес Родригес нашел Москеру в штрафной класным пасом, который головой и открыл счет. Лишь под конец тайма гости смогли ответить опасным моментом, но Мартинес не попал в створ, добивая мяч после отскока.

Второй тайм начался уже с быстрого гола подопечных Скалони - классный дальний удар получился у Николаса Гонсалеса. Но уже через пять минут на поле возникла спорная ситуация из-за фола в штрафной Аргентины.

Судья продолжил игру, но колумбийцы настаивали на пенальти, который сдья и дал после просмотра VAR. Гол Хамеса с 11-метрового стал победным для Колумбии в этом матче.

Статистика матча Колумбия - Аргентина восьмого тура квалификации ЧМ-2026

Колумбия - Аргентина 2:1
Голы: Москера, 25, Родригес (пенальти), 61 - Гонсалес, 48

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 9 - 9
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 8 - 8

А закрывал игровой вечер поединок между сборными Парагвая и Бразилии.

Гости были очень активными со стартом матча, однако пропустили гол уже на 20-й минуте матча. Диего Гомес прошил Алиссона точным ударом с острого угла.

Бразильцы пытались отыграться, контрлировали мяч, но ничего не могли сделать хозяевам в финальной трети. Во втором тайме картина не поменялась - у Бразилии никак не клеилась игра в атаке.

По паре моментов упустили Винисиус и Родриго, и по итогу матч так и завершился минимальной победой хозяев.

Отметим, что после восьми туров квалификации Аргентина все еще возглавляет таблицу с 18-ю очками, а Бразилия все еще проходит на ЧМ, но уже находится в опасной зоне, имея 10 очков на пятом месте.

Статистика матча Парагвай - Бразилия восьмого тура квалификации ЧМ-2026

Парагвай - Бразилия 1:0
Голы: Гомес, 25

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 7 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 13 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия аргентина

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