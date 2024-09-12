Месси вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Игрок сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси близок к возвращению на поле после тяжелой травмы.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, Месси приступил к тренировке с командой. Лионель продолжает восстановление от травмы связок.

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Последний раз футболист выходил на поле в июле этого года. Он пропустил 8 матчей Интер Майами за последние два месяца.

В текущем сезоне Лео забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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