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Футбол

Наставник одного из саудовских топ-клубов сделал громкое заявление относительно местного футбола

Жорже Жезуш считает, что местная лига будет в топ-5 лиг мира.
Сегодня, 20:12

Наставник Аль-Хиляля Жорже Жезуш поделился мыслями о подъеме саудовского футбола.

По словам португальского специалиста, перспективные футболисты переезжают в местный чемпионат не только из-за денег.

"В этом году установили правило, что все команды при желании могут подписать двух легионеров до 22 лет. И почти все команды это сделали, мы подписали только одного, Маркоса Леонардо, которому 21 год.

И это ясное доказательство того, что молодые люди сегодня приезжают в Саудовскую Аравию не только из-за финансового аспекта, но и потому, что видят, где находятся одни из лучших игроков в мире. Это правда, что они есть и в Европе, но в Европе несколько стран, Саудовская Аравия - одна, и в ней много лучших игроков".

Жезуш также отметил, что в местную лигу начали приезжать и топовые тренеры и высказал предположение, что саудовский чемпионат будет в топ-5 лучших в мире.

"К чемпионату мира-2034 (который пройдет в Саудовской Аравии - прим.), лига будет расти не только в плане игроков, но и тренеров. Великие тренеры начинают приезжать и работать в саудовских командах. Например, Пиоли - великий итальянский тренер, несколько дней назад возглавил Ан-Наср.

Я не говорю, что будущее футбола будет за Саудовской Аравией, потому что это не так. Будущим футбола всегда будет Европа, но саудовский футбол будет на высоком уровне и со временем войдет в топ-5 лиг. Я в этом не сомневаюсь", - заявил португалец.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

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