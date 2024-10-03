Месси выиграл 46 трофей в карьере - он привел Интер Майами к чемпионству
Флоридская команда продолжит борьбу за главный кубок в сезоне.
В рамках чемпионата MLS Интер Майами оказался сильнее Коламбус Крю (3:2).
Благодаря этой победе флоридский коллектив досрочно выиграл регулярный сезон, завоевав трофей MLS Supporters’ Shield.
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Дальше команды продолжат выступления в плей-офф, где поборятся за главный титул – Кубок MLS.
Месси выиграл свой 46-й трофей в карьере. Аргентинец является самым титулованным игроком в истории.
Ранее сообщалось, что легендарный испанский футболист на днях планирует объявить о завершении карьеры.
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