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Неймар собирается купить частный остров у побережья Бразилии: четыре виллы, собственный пляж и многое другое

Бразилец не жалеет денег для покупки недвижимости.
Сегодня, 11:27
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильский вингер Неймар, ныне выступающий в Саудовской Аравии, собирается купить частный остров площадью 6 акров за 7 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

Тропическое убежище площадью в шесть акров расположено возле портового города Ангра-дус-Рейс на юго-западе штата Рио-де-Жанейро.

Он расположен в бухте, которая является домом более 365 островов, и может похвастаться собственным невероятным пляжем. В то время как на его территории расположена главная вилла в индонезийском стиле с двумя главными апартаментами, прудом для рыбы Кои и тремя бунгало с видом на море.

Будинок на острові
Будинок на острові / Источник: Sun/thesun.co.uk

Майбутні володіння Неймара
Майбутні володіння Неймара / Источник: Sun/thesun.co.uk

Дім у Ріо
Дім у Ріо / Источник: Sun/thesun.co.uk

Отмечается, что бразилец серьезно задумался над приобретением острова после того, как канадский владелец решил снизить цену более чем на 3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы быстро продать.

До роскошного приюта, который может вместить до 10 гостей, можно добраться только на лодке или вертолете. Полет на вертолете из международного аэропорта Рио-де-Жанейро занимает около 35 минут.

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