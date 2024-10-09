Украина выбыла из квалификации ЧМ-2025 по пляжному футболу, проиграв в эпичном матче

Сборная Украины по пляжному футболу уступила Франции в 1/8 финала европейской квалификации ЧМ-2025.

Победитель противостояния определился в овертайме - 4:5.

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Команда Николая Костенко не сумела пробиться во второй групповой раунд отбора и завершила свое выступление.

Франция — Украина — 5:4 ОТ

Голы: Варрел (11), Госселин (21), Брю (28), Мезон (32, с пенальти), Баскуаз (37) — Листопад (6, с пенальти), И. Левченко (7), Пашко (16, 32).

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится на Сейшельских островах с 1 по 11 мая 2025 года.

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