Одноклубник Месси и Кривцова - лучший молодой в МЛС, игрок Шахтера - в символической сборной
Кевин Келси попал в число избранных.
Руководство МЛС раздало награды по итогу сезона.
Лучшим молодым игроком был признан Диего Гомес из Интер Майами, где выступают украинский защитник Сергей Кривцов и легенда футбола Лионель Месси.
No. 1 // #22U22— Major League Soccer (@MLS) October 9, 2024
Diego Gomez is the best player in MLS under 22. 🇵🇾 pic.twitter.com/tVXjMPAPYL
Нападающий Цинциннати Кевин Келси, который принадлежит донецкому Шахтеру, занял 15 место в госовании.
Отметим, что форвард попал в символическую сборную молодых футболистов.
Ранее сообщалось, что Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС.
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