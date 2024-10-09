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Одноклубник Месси и Кривцова - лучший молодой в МЛС, игрок Шахтера - в символической сборной

Кевин Келси попал в число избранных.
Сегодня, 22:00
Кевин Келси / Getty Images
Кевин Келси / Getty Images

Руководство МЛС раздало награды по итогу сезона.

Лучшим молодым игроком был признан Диего Гомес из Интер Майами, где выступают украинский защитник Сергей Кривцов и легенда футбола Лионель Месси.

Нападающий Цинциннати Кевин Келси, который принадлежит донецкому Шахтеру, занял 15 место в госовании.

Отметим, что форвард попал в символическую сборную молодых футболистов.

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС.

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