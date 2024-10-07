Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС

Также Жорди Альба претендует на звание лучшего защитника.

МЛС объявила список номинантов на различные индивидуальные награды.

На звание лучшего игрока сезона претендуют сразу несколько экс-звезд европейского футбола, среди которых также Лионель Месси и Луис Суарес.

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Конкуренцию им составят Кристиан Бентеке, Федерико Бернардески и Рики Пуч, а также ряд менее известных футболистов.

Интересно, что Суарес также номинирован и на звание лучшего новичка лиги. Также на эту награду претендуют Уго Льорис и Эмиль Форсберг.

Другой экс-игрок Барселоны Жорди Альба номинирован на звание лучшего защитника сезона в МЛС.

Напомним, накануне Интер Майами вырвал победу у Торонто.

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