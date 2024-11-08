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Болельщик украл у Неймара золотое кольцо и выставил его на аукцион

Бразилец стал жертвой собственного фаната.
Сегодня, 10:45
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Во время матча Аль Хиляля в Азиатской Лиге чемпионов против иранского Эстегляля (3:0) произошел скандальный эпизод.

Перед поединком звезда сборной Бразилии Неймар поприветствовал одного из болельщиков на трибунах.

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Во время этого фанат украл у футболиста золотое кольцо, которое было у него на пальце.

Имя вора неизвестно, но аксессуар был выставлен на аукцион за сумму 15 000 евро.

Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль рассматривает возможность расторжения контракта с Неймаром.

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