Болельщик украл у Неймара золотое кольцо и выставил его на аукцион
Бразилец стал жертвой собственного фаната.
Во время матча Аль Хиляля в Азиатской Лиге чемпионов против иранского Эстегляля (3:0) произошел скандальный эпизод.
Перед поединком звезда сборной Бразилии Неймар поприветствовал одного из болельщиков на трибунах.
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Во время этого фанат украл у футболиста золотое кольцо, которое было у него на пальце.
Имя вора неизвестно, но аксессуар был выставлен на аукцион за сумму 15 000 евро.
Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль рассматривает возможность расторжения контракта с Неймаром.
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