Аль-Хиляль рассматривает возможность расторжения контракта со своей звездой

Саудовский Аль-Хиляль раздумывает над прекращением контракта Неймара, утверждает UOL.

Напомним, бразилец пропустил целый год из-за травмы, а затем вновь вылетел во втором матче после возвращения.

В клубе недовольны таким положением дел и уже зимой могут начать переговоры о прекращении сотрудничества. Совет директоров сомневается, что Неймар поможет клубу.

Такеж Аль-Хиляль сумеет серьезно разгрузить зарплатную ведомость и слот под легионера, что позволит клубу уже зимой найти себе подходящее усиление.

Считается, что бразилец согласится на расторжение контракта по взаимного согласию, так как он давно уже хочет вернуться в бразильский футбол.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Бразилии получил новую травму.

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