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Возлюбленная Месси показала нежные фотографии, став амбасадором всемирно известного бренда

Антонела посетила саммит Латиноамериканской моды в Майами.
Сегодня, 12:42
Антонелла Рокуццо / instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонелла Рокуццо / instagram.com/antonelaroccuzzo

Антонела Роккуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

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Антонела стала амбассадором известного бренда - Tiffany & Co.

Модель появилась в стильном наряде и ювелирных украшениях на саммите Латиноамериканской моды в Майами.

Ранее сообщалось, что известная журналистка показалась в прозрачном топике на топ-матче в Италии.

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