Возлюбленная Месси показала нежные фотографии, став амбасадором всемирно известного бренда
Антонела посетила саммит Латиноамериканской моды в Майами.
Антонела Роккуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси, сделала новый пост в социальной сети.
Девушка опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.
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Антонела стала амбассадором известного бренда - Tiffany & Co.
Модель появилась в стильном наряде и ювелирных украшениях на саммите Латиноамериканской моды в Майами.
Ранее сообщалось, что известная журналистка показалась в прозрачном топике на топ-матче в Италии.
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