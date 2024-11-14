Возлюбленная Месси показала нежные фотографии, став амбасадором всемирно известного бренда

Антонела Роккуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

Читай также: Жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье

Антонела стала амбассадором известного бренда - Tiffany & Co.

Модель появилась в стильном наряде и ювелирных украшениях на саммите Латиноамериканской моды в Майами.

Ранее сообщалось, что известная журналистка показалась в прозрачном топике на топ-матче в Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!