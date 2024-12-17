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Легендарный Адриано расплакался на прощальном матче, когда услышал голос умершего отца

Бразилец провел свой последний поединок в карьере.
Сегодня, 11:35
Адриано / Getty Images
Адриано / Getty Images

Бывший футболист сборной Бразилии Адрино провел свой прощальный матч на стадионе Маракана.

Участие в поединке приняли - команда легенд Фламенго и друзья именитого бразильца.

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Во время матча произошел трогательный момент. К Адриано  обратился его отец, который умер 20 лет назад от сердечного приступа.

Слова отца были воссозданы искуственным интеллектом. Мама Адриано передала футболисту ему красно-черный комплект формы Фламенго.

Поединок завершился победой Фламенго со счетом 4:3. Адриано забил три гола - два в форме бразильской команды, а один - за коллектив друзей.

Напомним, Челси сделал милый подарок фанам, которые полетели на матч с Астаной.

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