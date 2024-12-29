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Экс-футболист сборной росии погиб на войне против Украины

алексей бугаев предпочел ЕС-ВЕ-О сроку в колонии.
Вчера, 21:55
алексей бугаев
алексей бугаев

Бывший футболист сборной росии алексей бугаев погиб на войне против Украины.

43-летний экс-игрок был воспитанником торпедо, играл также за краснодар, локомотив и томь. Также на его счету семь матчей за сборную росии.

Также стоит отметить, что в сентябре 2024 года бугаев был приговорен к 9,5 годам заключения за сбыт наркотиков.

Чтобы не отбывать наказание, бугаев предпочел подписать контракт с вс рф, что и закончилось его смертью.

Ранее также стало известно, с кем Динамо проведет спарринги.

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