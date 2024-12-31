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Бывший форвард чемпионской Боруссии Клоппа завершил карьеру

Лукас Барриос повесил бутсы на гвоздь в 40 лет.
Сегодня, 11:43
Лукас Барриос
Лукас Барриос

Бывший нападюащий сборной Парагвая Лукас Барриос объявил о завершении карьеры.

Об этом футболист рассказал в социальных сетях, попрощавшись с игрой и болельщиками. Также Барриос рассказал, что намерен приступить к тренерской деятельности.

"Хочу сообщить всем, что пришло время попрощаться с профессиональным футболом.

Мы снова встретимся на полях, но уже с другой стороны – на той стороне, где я буду в роли тренера, поддерживая молодежь, предоставляя им инструменты для роста и делясь своим опытом, который я накопил за все эти годы", – сказал 40-летний Барриос.

Напомним, что за свою карьеру Лукас Барриос успел поиграть за 17 клубов во всех уголках света. В Европе форвард больше всего запомнился выступлениями за дортмундскую Боруссию, с которой дважды ставал чемпионом Германии.

Ранее также сообщалось, что с защитника Севильи сняли обвинения в изнасиловании.

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