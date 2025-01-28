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Неймар душевно попрощался с Аль-Хилялем

Бразилец разорвал контракт с саудовской командой.
Сегодня, 14:20
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильский футболист Неймар покинул Аль-Хиляль, расторгнув контракт.

Нападающий опубликовал пост, в котором попрощался с саудовской командой.

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"Спасибо всем в Аль-Хиляле, а также болельщикам клуба. Я отдавал все, чтобы играть, и сожалею, что мы не смогли добиться большего вместе на поле. Саудовская Аравия, спасибо, что стала новым домом для меня и моей семьи, подарила новый опыт и впечатление.

Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и имею друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Буду следить за вашим путем как клуба и страны до 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, здесь происходят особенные вещи".

Неймар присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года, перейдя из французского ПСЖ. За это время Неймар провел семь матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Бущан прибыл в Саудовскую Аравию для завершения перехода в Аль-Шабаб.

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