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Саудовский клуб объявил об уходе Джеррарда

Англичанин провалился в Аль-Иттифак.
Сегодня, 15:46
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Главный тренер Аль-Иттифака Стивен Джеррард покинул свою должность.

Стороны разорвали контракт по взаимному согласию сторон.

Отмечается, что Джеррард сам принял решение покинуть саудовский клуб по личным причинам. 

Джеррард тренировал Аль-Иттифак с лета 2023 года. В текущем сезоне команда занимает 12 место в турнирной таблице после 17 туров.

Ранее сообщалось, что Роналду подарил российскому бойцу UFC футболку с автографом.

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