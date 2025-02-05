Бущан претендует на первую награду в Саудовской Аравии
Украинец не помог команде выиграть в своем первом матче, но может получить приз.
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан покинул Динамо и перешел в Аль-Шабаб из Саудовской Аравии.
Украинский вратарь уже успел дебютировать за команду в мачте 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Эттифака (1:3).
По итогу первого поединка Бущан может получить первую награду. Сейв украинца претендует на звание лучшего сейва недели в Про-лиге.
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За поединок Бущан совершил четыре сейва и отдал 21 точную передачу с 21 попытки.
Ранее Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор.
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