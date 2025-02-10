Агуэро подписал контракт с Porsche и выступит в команде Формулы-Е

Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро завершил футбольную карьеру в 2021 году.

Сейчас нападающий подписал контракт с Porsche. Агуэро примет участие в в эксклюзивном ивенте – Formula E Evo Sessions.

В первых числах марта Серхио появится на VIP-тестах в Майами, где разделит трассу с десятью другими звездами спорта и развлечений.

Агуэро будет управлять чемпионским болидом Porsche 9XX Gen3 Evo Паскаля Верляйна, с которым тот взял титул в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Месси в компании старых барселонских друзей посетил Супербоул-2025.

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