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Футбол

Гол и ассист Неймара помогли Сантосу победить в матче чемпионата Сан-Паулу

Бразилец совершил первые результативные действия после возвращения.
Сегодня, 09:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В рамках 10-го тура чемпионата Сан-Паулу Сантос встретился с Агуа-Санту.

«Черно-белые» одержали победу со счетом 3:1. Приложился к этому и Неймар.

Бразилец забил и отдал ассист на Гильерме. Еще один мяч его команды состоялся без его прямого участия, а забил его Тачиано.

Сантос - Агуа-Санту 3:1

Голы: Неймар, 14 (пен), Тачиано, 26, Гильерме, 70 - Нетиньо, 43

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сантос Агуа-Санту

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