Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф
Определились пары соперников в 1/8 финала турнира.
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла финальная в нынешнем сезоне жеребьевка Лиги Европы.
На церемонии определили пары команд, которые встретятся между собой в 1/8 финала турнира, а также сформировали сетку плей-офф до самого финала.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Серебряная часть сетки
- Виктория Плзень – Лацио
- Буде/Глимт – Олимпиакос
- Аякс – Айнтрахт
- АЗ – Тоттенхэм
Оранжевая часть сетки
- Рома – Атлетик Бильбао
- Фенербахче – Рейнджерс
- ФКСБ – Лион
- Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Серебряная часть сетки
- Буде/Глимт/Олимпиакос - Виктория Плзень/Лацио
- АЗ/Тоттенгем - Аякс/Айнтрахт
Оранжевая часть сетки
- Фенербахче/Рейнджерс - Рома/Атлетик Бильбао
- ФКСБ/Лион - Реал Сосьедад/Манчестер Юнайтед
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы
Серебряная часть сетки
- АЗ/Тоттенхэм/Аякс/Айнтрахт - Буде/Глимт/Олимпиакос/Виктория Пльзень/Лацио
Оранжевая часть сетки
- Фенербахче/Рейнджерс/Рома/Атлетик Бильбао - ФКСБ/Лион/Реал Сосьедад/Манчестер Юнайтед
На ISPORT также можно будет наблюдать за жеребьевкой плей-офф матчей Лиги конференций.
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