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Футбол

Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф

Определились пары соперников в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 14:25
УЕФА
УЕФА

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла финальная в нынешнем сезоне жеребьевка Лиги Европы.

На церемонии определили пары команд, которые встретятся между собой в 1/8 финала турнира, а также сформировали сетку плей-офф до самого финала.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Серебряная часть сетки

  • Виктория Плзень – Лацио
  • Буде/Глимт – Олимпиакос
  • Аякс – Айнтрахт
  • АЗ – Тоттенхэм

Оранжевая часть сетки

  • Рома – Атлетик Бильбао
  • Фенербахче – Рейнджерс
  • ФКСБ – Лион
  • Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

Серебряная часть сетки

  • Буде/Глимт/Олимпиакос - Виктория Плзень/Лацио
  • АЗ/Тоттенгем - Аякс/Айнтрахт

Оранжевая часть сетки

  • Фенербахче/Рейнджерс - Рома/Атлетик Бильбао
  • ФКСБ/Лион - Реал Сосьедад/Манчестер Юнайтед

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

Серебряная часть сетки

  • АЗ/Тоттенхэм/Аякс/Айнтрахт - Буде/Глимт/Олимпиакос/Виктория Пльзень/Лацио

Оранжевая часть сетки

  • Фенербахче/Рейнджерс/Рома/Атлетик Бильбао - ФКСБ/Лион/Реал Сосьедад/Манчестер Юнайтед

На ISPORT также можно будет наблюдать за жеребьевкой плей-офф матчей Лиги конференций.

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