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Футбол

Довбик и Яремчук получили средние оценки за матчи Лиги Европы

Форварды провели "серые" матчи.
Сегодня, 09:56
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Рома встретилась с Атлетиком, а Олимпиакос с Буде/Глимт.

В стартах итальянского и греческого клубов появились Артем Довбик и Роман Яремчук соответственно.

После поединка Довбик и Яремчук получили оценки от статистчиных порталов. Оба форварда провели посредственные поединки.

Артем за игру против Атлетика получил 6.8 от WhoScored и 6.6 от SofaScore, а Роман 6.4 и 6.2 соответственно.

Напомним, на ISPORT доступны результаты всех матчей Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук артем довбик

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