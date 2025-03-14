Лидер Лиона Фонсеки установил рекорд Лиги Европы

Райан Шерки хорошо показывает свои ассистентские способности.

Вингер французского Лиона Райан Шерки установил рекорд Лиги Европы, в матче где «львы» разгромили Норшеланн.

Шерки отдал два ассиста, что помогло ему дойти до отметки в восемь результативных передач в текущем розыгрыше турнира.

Ранее ни один игрок не достигал такой отметки за один розыгрыш Лиги Европы.

Стоит отметить, что Лион прошел в следующем стадию турнира, так что, Райан сможет улучшить свои показатели.

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