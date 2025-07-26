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Игрок Шахтера подвергся расистским оскорблениям в матче с Бешикташем - турецкий клуб отреагировал

"Черные орлы" сделали официальное заявление по поводу скандала, заверив, что накажут виновника.
Сегодня, 13:50       Автор: Игорь Мищук
Кевин / Getty Images
Кевин / Getty Images

Шахтер 24 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с Бешикташем одержал уверенную гостевую победу.

"Горняки" обыграли соперника со счетом 4:2, а по итогам поединка случился скандал. Вингер украинской команды Кевин, отличившийся дублем, во время игры подвергся расистским оскорблениям, которые неоднократно слышал в свой адрес с трибун со стороны болельщиков хозяев. 

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Как выяснилось позже, одним из виновников оказался член Конгресса Бешикташа. Представители этой организации платят взносы, могут покупать сезонные абонементы и имеют право участвовать в выборах президента клуба.

В связи с этим "черные орлы" на своем официальном сайте выступили с заявлением, сообщив, что начали дисциплинарное расследование с целью исключения виновника из Конгресса клуба.

Расистские и оскорбительные высказывания в адрес нашего соперника во втором квалификационном раунде Лиги Европы, игрока донецкого Шахтера Кевина, сделал член нашего Конгресса. К сожалению, этот вопиющий инцидент демонстрирует несоответствие принципам и ценностям Бешикташа. В отношении него было начато дисциплинарное расследование с целью исключения из нашего Конгресса.

Наш клуб и наши преданные болельщики неоднократно демонстрировали свое неприятие расизма во многих подобных инцидентах в прошлом.

В связи с этим мы вновь осуждаем расизм во всех сферах жизни, особенно на спортивных площадках. Мы с уважением представляем это для всеобщего сведения", - говорится в заявлении турецкого клуба.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Бешикташ - Шахтер (2:4).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кевин бешикташ

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