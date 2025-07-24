iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Мои уши": Судаков отреагировал на уровень громкости фанатов Бешикташа

Полузащитник Шахтера опубликовал забавное фото после матча квалификации Лиги Европы.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Судаков в матче с Бешикташем / ФК Шахтер Донецк
Судаков в матче с Бешикташем / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 24 июля, Шахтер встречался в гостях с Бешикташем в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы.

"Горняки" в ярком противостоянии обеспечили себе преимущество в два мяча перед ответным матчем, обыграв "черных орлов" со счетом 4:2.

Читай также: Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы

А после поединка полузащитник Шахтера Георгий Судаков потешил поклонников забавным фото, оценив уровень громкости поддержки фанатов турецкой команды.

"Мои уши после игры. Спасибо за поддержку, вторая игра впереди", - написал футболист в Telegram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Бешикташ - Шахтер (2:4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер бешикташ Георгий Судаков

Статьи по теме

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы
Календарь Шахтера: "горняки" выиграли первый матч у Бешикташа в отборе Лиги Европы Календарь Шахтера: "горняки" выиграли первый матч у Бешикташа в отборе Лиги Европы
Ньюкасл подыскал нападающего на случай продажи Исака Ньюкасл подыскал нападающего на случай продажи Исака

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Бешикташем, матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина01:01
Календарь Шахтера: "горняки" выиграли первый матч у Бешикташа в отборе Лиги Европы
Европа00:56
Ньюкасл подыскал нападающего на случай продажи Исака
Европа00:55
Довбик пропустил второй спарринг Ромы, а его конкурент-новичок оформил покер
Европа и мир00:24
Защитник сборной Украины продолжит карьеру в АХЛ
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
"Мои уши": Судаков отреагировал на уровень громкости фанатов Бешикташа
Формула 123:40
Леклер назвал очевидный недостаток болида Феррари
Лига Европы23:25
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Лига Европы23:00
Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы
Европа22:35
Конте собрался реанимировать погасшую звезду АПЛ
Лига конференций21:59
Александрия проиграла Партизану первый матч Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK