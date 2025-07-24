"Мои уши": Судаков отреагировал на уровень громкости фанатов Бешикташа
Полузащитник Шахтера опубликовал забавное фото после матча квалификации Лиги Европы.
В четверг, 24 июля, Шахтер встречался в гостях с Бешикташем в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы.
"Горняки" в ярком противостоянии обеспечили себе преимущество в два мяча перед ответным матчем, обыграв "черных орлов" со счетом 4:2.
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А после поединка полузащитник Шахтера Георгий Судаков потешил поклонников забавным фото, оценив уровень громкости поддержки фанатов турецкой команды.
"Мои уши после игры. Спасибо за поддержку, вторая игра впереди", - написал футболист в Telegram.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Бешикташ - Шахтер (2:4).
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