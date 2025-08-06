Панатинаикос в преддверии матча с Шахтером договорился о продаже лидера

Греческий Панатинаикос потерял ключевого игрока перед противостоянием с Шахтером.

Как сообщает A Bola, 23-летний защитник Георгиос Вагианидис сменит «зелено-белых» из Греции на «зелено-белых» из Португалии - Спортинг. Сумма трансфера составит 12 млн + 2,5 млн евро.

Вагианидис уже должен был быть представлен в качестве новичка «львов», но Спортинг отложил это событие в знак уважения к трагедии, связанной с Порту. Экс-игрок «драконов» Жорже Кошта скончался в возрасте 54 лет.

Матч Панатинаикос - Шахтер состоится завтра, 7 августа.

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