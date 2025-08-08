iSport.ua
"Очень доволен, как команда билась": Туран оценил ничью Шахтера с Панатинаикосом

Наставник "горняков" выделил позитивные и негативные моменты.
Сегодня, 07:25       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / ФК Шахтер Донецк
Арда Туран / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал нулевую ничью в первой игре против Панатинаикоса в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

По словам специалиста, его подопечные контролировали мяч, однако много ошибались в передачах.

Читай также: Нереализованные моменты Шахтера и подвиги Ризныка в видеообзоре матча против Панатинаикоса

"Мы начали матч неплохо, впрочем, потеряли много мячей и много ошибались при первых передачах, хотя мы держали игру под контролем, владели преимуществом во владении. Во втором тайме уже была больше игра, к которой мы стремимся, но мы оставались не столь качественными в своих моментах.

Я очень доволен тем, как команда билась, как она вообще показала себя, хотя ничьей никогда не достаточно для меня. Так всегда было во время моей карьеры. Мы сделаем все, чтобы выйти в следующий этап во второй игре, потому что противостоять Панатинаикосу непросто. Это очень опытная команда, но я доверяю своим игрокам и верю, что они сделают все, чтобы пробиться в следующий этап", - сказал Туран для УПЛ ТВ.

Ответный матч состоится 14 августа.

