"Очень доволен, как команда билась": Туран оценил ничью Шахтера с Панатинаикосом

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал нулевую ничью в первой игре против Панатинаикоса в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

По словам специалиста, его подопечные контролировали мяч, однако много ошибались в передачах.

"Мы начали матч неплохо, впрочем, потеряли много мячей и много ошибались при первых передачах, хотя мы держали игру под контролем, владели преимуществом во владении. Во втором тайме уже была больше игра, к которой мы стремимся, но мы оставались не столь качественными в своих моментах.

Я очень доволен тем, как команда билась, как она вообще показала себя, хотя ничьей никогда не достаточно для меня. Так всегда было во время моей карьеры. Мы сделаем все, чтобы выйти в следующий этап во второй игре, потому что противостоять Панатинаикосу непросто. Это очень опытная команда, но я доверяю своим игрокам и верю, что они сделают все, чтобы пробиться в следующий этап", - сказал Туран для УПЛ ТВ.

Ответный матч состоится 14 августа.

