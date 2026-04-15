Лига Европы: превью 1/4 финала — португальцы попытаются остаться в еврокубках

Еврокубки после матчей Лиги чемпионов продолжаются и двумя другими турнирами, в частности Лигой Европы.

В половине противостояний эксперты не видят интриги относительно того, кто выйдет в полуфинал, однако в остальных всё может решиться лишь с финальным свистком.

19:45 | Сельта (16) — Фрайбург (7)

Первый матч — 0:3

Противостояние Сельты и Фрайбурга считалось одним из самых интересных на стадии четвертьфиналов, однако после первой встречи интрига практически исчезла. Испанский клуб на выезде не смог ничего противопоставить сопернику и потерпел разгромное поражение со счётом 0:3.

Источник: Getty Images

После этого тренерский штаб Сельты провёл ротацию в чемпионате, но и это не помогло — команда дома крупно уступила Реал Овьедо. Фрайбург же находится в значительно лучшей форме: после уверенной победы в первой игре он обыграл Майнц на выезде, при этом также дал отдых нескольким лидерам.

Несмотря на то, что Сельта имеет шансы на победу в отдельно взятом матче, в её выход в следующий раунд верят лишь самые преданные болельщики.

В линии betking на победу Сельты можно поставить с коэффициентом 2,00, тогда как потенциальный успех Фрайбурга оценивается в 3,80. Вероятность ничьей — 3,60. Фрайбург пропускал менее двух голов в последних 11 матчах Лиги Европы, коэффициент на это событие — 1,81.

22:00 | Ноттингем (13) — Порту (5)

Первый матч — 1:1

Первая встреча в Португалии завершилась вничью. Команды быстро обменялись голами в начале матча, после чего долгое время не могли поразить ворота друг друга. Один из голов англичан был отменён из-за нарушения правил.

Между матчами обе команды провели игры в своих чемпионатах. Порту уверенно обыграл Эшторил на выезде, а Ноттингем сыграл вничью с Астон Виллой, продолжая борьбу за выживание в АПЛ.

Эксперты не отдают явного преимущества ни одной из сторон, однако фактор домашнего поля может стать решающим. Именно поэтому небольшое преимущество перед ответной встречей на стороне Ноттингема.

betking предлагает на победу Ноттингема коэффициент 2,28, в то время как на Порту – 3,40. Ничейный результат оценен коэффициентом 3,25.

22:00 | Астон Вилла (2) — Болонья (10)

Первый матч — 3:1

Астон Вилла в первой игре на выезде добилась почти идеального результата, обыграв Болонью с разницей в два мяча. Такой итог значительно повышает шансы английского клуба на выход в следующий раунд.

Болонья сумела сократить отставание в концовке той встречи, однако пропущенный третий мяч может серьёзно сказаться на психологическом состоянии команды. В чемпионате в минувшие выходные итальянцы обыграли Лечче со счётом 2:0.

Астон Вилла в АПЛ сыграла вничью с Ноттингемом и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Бирмингемцы являются фаворитами и ответного матча, особенно с учётом фактора домашнего поля. В то же время под вопросом участие Мартинеса, Мингса и Санчо.

Сайт betking предлагает коэффициент 1,66 на победу Астон Виллы, тогда как потенциальный успех Болоньи — 5,33. Ничья — 4,00.

22:00 | Бетис (4) — Брага (6)

Первый матч — 1:1

Бетис в первой игре на выезде не смог обыграть Брагу, завершив встречу вничью. Теперь для выхода в следующий раунд испанцам необходимо побеждать.

Источник: Getty Images

В чемпионате команда подходит к матчу с серией ничьих, что не добавляет уверенности. Тем не менее именно Бетис считается фаворитом домашней встречи.

Брага одержала минимальную победу во внутреннем первенстве, однако в этом противостоянии не выглядит фаворитом.

На сайте betking можно поставить на победу Бетиса с коэффициентом 1,90, тогда как потенциальный успех Браги — 4,20. Ничья — 3,60. В текущем розыгрыше Лиги Европы домашние матчи Бетиса отличаются высокой результативностью: коэффициент на то, что до перерыва будет забито как минимум два мяча — 2,75.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!