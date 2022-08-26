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Потенциальные соперники Динамо уже известны: определены все корзины на жеребьевку Лиги Европы-2022/23

Стало известно, какие команды не смогут сыграть друг с другом в групповом этапе ЛЕ.
Сегодня, 00:46
Шары для жеребьевки / Getty Images
Шары для жеребьевки / Getty Images
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В четверг, 25 августа, завершились последние матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в которых определились последние участники турнира этого года.

На групповой стадии главного клубного футбольного соревнования будет только один украинский клуб - киевское Динамо, который при жеребьевке будет в третьей корзине.

Корзины выглядят следующим образом:

Первая корзина

Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Арсенал (Англия), Лацио (Италия), Брага (Португалия), Динамо Киев (Украина), Црвена Звезда (Сербия), Олимпиакос (Греция)

Вторая корзина

Ренн (Франция), Реал Сосьедад (Испания), Монако (Франция), ПСВ (Нидерланды), Карабах (Азербайджан), Мальме (Швеция), Лудогорец (Болгария), Фейеноорд (Нидерланды)

Третья корзина

Шериф (Молдова), Бетис (Испания), Мидтьюланд (Дания), Буде-Глимт (Норвегия), Унион Берлин (Германия), Фрайбург (Германия), Фенербахче (Турция), Нант (Франция)

Четвертая корзина

ХИК (Финляндия), Штурм (Австрия), АЕК (Кипр), Омония (Кипр), Юнион (Бельгия), Трабзонспор (Турция), Цюрих (Швейцария), Ференцварош (Венгрия)

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 состоится в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев
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