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Стало известно расписание киевского Динамо в ЛЕ

В первом туре киевлян ждет противостояние со старыми знакомыми.
Сегодня, 12:07
Динамо Киев - Фенербахче / FC Dynamo Kyiv
Динамо Киев - Фенербахче / FC Dynamo Kyiv
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В Стамбуле (Турция) накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо попало в квартет с Фенербахче, АЕКом из Ларнаки и Ренном. Коллектив Мирчи Луческу проведет первый тур с турецким грандом 8 сентября.

Полный календарь киевского Динамо на группповом этапе Лиги Европы

8 сентября, 19.45. Фенербахче - Динамо

15 сентября, 22.00. Динамо - АЕК

6 октября, 22:00. Ренн - Динамо.

13 октября, 19.45. Динамо - Ренн

27 октября, 19.45. АЕК - Динамо

3 ноября, 22:00. Динамо - Фенербахче

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Динамо Киев
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