Стало известно расписание киевского Динамо в ЛЕ
В первом туре киевлян ждет противостояние со старыми знакомыми.
В Стамбуле (Турция) накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Киевское Динамо попало в квартет с Фенербахче, АЕКом из Ларнаки и Ренном. Коллектив Мирчи Луческу проведет первый тур с турецким грандом 8 сентября.
Полный календарь киевского Динамо на группповом этапе Лиги Европы
8 сентября, 19.45. Фенербахче - Динамо
15 сентября, 22.00. Динамо - АЕК
6 октября, 22:00. Ренн - Динамо.
13 октября, 19.45. Динамо - Ренн
27 октября, 19.45. АЕК - Динамо
3 ноября, 22:00. Динамо - Фенербахче