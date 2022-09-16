iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - ХИК 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Вашему вниманию самые яркие моменты еврокубкового поединка.
Сегодня, 09:18
Рома разгромила ХИК / Getty Images
Рома разгромила ХИК / Getty Images
0 0 0

В четверг, 15 сентября, Рома в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы принимала на своем поле ХИК.

Подопечные Жозе Моуринью после поражения от Лудогорца в первом матче группы сумели реабилитироваться, разгромив финского соперника со счетом 3:0.

Римская команда, играя с 14-й минуты в большинстве, сумела сделать результат во втором тайме встречи. Победу хозяевам поля принесли Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини и Андреа Белотти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - ХИК:

Рома - ХИК 3:0

Голы: Дибала, 47, Пеллегрини, 49, Белотти, 68

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья (Дибала, 46), Рожер (Смоллинг, 46), Спинаццола, Матич, Кристанте (Камара, 64), Пеллегрини (Бове, 69), Дзаньоло (Абрахам, 76), Белотти

ХИК: Хазард, Райтала, Тенхо, Хосконен (Араюури, 46), Хетемай (Хальме, 46), Лингман (Бужеляб, 69), Вяянянен, Сойри (Олусанья, 66), Браун, Хостикка (Пелтола, 23), Абубакари

Предупреждения: Рожер, 25, Хетемай, 29, Кристанте, 60, Хальме, 87

Удаление: Тенхо, 14

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Рома ХИК видео голов обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

"В какой-то момент думал об этом": Луческу ответил, может ли покинуть пост тренера Динамо "В какой-то момент думал об этом": Луческу ответил, может ли покинуть пост тренера Динамо
"Пытались сделать все": Луческу назвал причины поражения АЕКу в Лиге Европы "Пытались сделать все": Луческу назвал причины поражения АЕКу в Лиге Европы
Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Никакого хейта: Динамо закрыло комментарии в Instagram после поражения АЕКу Ларнака Никакого хейта: Динамо закрыло комментарии в Instagram после поражения АЕКу Ларнака
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Сборные09:30
Евробаскет-2022: Польша сыграет с Францией, Германия - с Испанией в полуфиналах
Лига Европы09:18
Рома - ХИК 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Украина08:45
"В какой-то момент думал об этом": Луческу ответил, может ли покинуть пост тренера Динамо
Лига Чемпионов08:30
Мессі і його 39 жертв: кому та скільки забивав Лео в Лізі чемпіонів
Лига конференций08:09
Тренер Днепра-1: Полностью переиграли соперника и заслуженно выиграли матч
Лига Европы07:38
"Пытались сделать все": Луческу назвал причины поражения АЕКу в Лиге Европы
Украина07:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа01:10
Довбик - в списке претендентов на звание игрока тура в Лиге конференций
Лига Европы00:56
Динамо - АЕК Ларнака 0:1: видео гола и обзор матча
Лига Европы00:53
Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK