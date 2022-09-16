Рома - ХИК 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

В четверг, 15 сентября, Рома в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы принимала на своем поле ХИК.

Подопечные Жозе Моуринью после поражения от Лудогорца в первом матче группы сумели реабилитироваться, разгромив финского соперника со счетом 3:0.

Римская команда, играя с 14-й минуты в большинстве, сумела сделать результат во втором тайме встречи. Победу хозяевам поля принесли Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини и Андреа Белотти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - ХИК:

Рома - ХИК 3:0

Голы: Дибала, 47, Пеллегрини, 49, Белотти, 68

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья (Дибала, 46), Рожер (Смоллинг, 46), Спинаццола, Матич, Кристанте (Камара, 64), Пеллегрини (Бове, 69), Дзаньоло (Абрахам, 76), Белотти

ХИК: Хазард, Райтала, Тенхо, Хосконен (Араюури, 46), Хетемай (Хальме, 46), Лингман (Бужеляб, 69), Вяянянен, Сойри (Олусанья, 66), Браун, Хостикка (Пелтола, 23), Абубакари

Предупреждения: Рожер, 25, Хетемай, 29, Кристанте, 60, Хальме, 87

Удаление: Тенхо, 14

Источник: MEGOGO