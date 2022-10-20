Арсенал - ПСВ 1:0: обзор матча и результат игры 20.10.2022

В четверг, 20 октября, в рамках перенесенного второго тура группового этапа Лиги Европы сыграли Арсенал и ПСВ. Встреча завершилась минимальной победой "канониров" 1:0.

Единственный гол состоялся за 20 минут до конца поединка. Это Гранит Джака вновь отличился, принеся своей команде очередную победу.

Команда Микеля Артеты после четырех туров занимает первое место группы А, выиграв все матчи и гарантировав себе место в плей-офф турнира. ПСВ идет следом с семью очками.

Статистика матча Арсенал - ПСВ 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 25 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 11 - 9

Атаки: 133 - 60

Арсенал - ПСВ 1:0

Гол: Джака, 71.

Арсенал: Тернер - Томиясу (Уайт, 76), Холдинг, Габриєль, Тирни - Сака (Нельсон, 85), Локонга (Парти, 67), Джака, Виейра (Эдегор, 67) - Нкетиа, Жезус (Мартинелли, 76).

ПСВ: Бенитес - Мвене, Рамалью, Обиспо, Макс (Тезе, 65) - Сангаре, Гутьеррес, Симмонс (Ледесма, 90+1), Верман (Де Йонг, 77), Гакпо - Тил (Мадуеке, 65).

Предупреждения: Джака, Тирни, Эдегор - Гутьеррес.