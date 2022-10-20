iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - ПСВ 1:0: обзор матча и результат игры 20.10.2022

Англичане без потерь проходят групповой раунд еврокубка.
Сегодня, 21:59
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images
0 0 0

В четверг, 20 октября, в рамках перенесенного второго тура группового этапа Лиги Европы сыграли Арсенал и ПСВ. Встреча завершилась минимальной победой "канониров" 1:0.

Единственный гол состоялся за 20 минут до конца поединка. Это Гранит Джака вновь отличился, принеся своей команде очередную победу.

Команда Микеля Артеты после четырех туров занимает первое место группы А, выиграв все матчи и гарантировав себе место в плей-офф турнира. ПСВ идет следом с семью очками.

Статистика матча Арсенал - ПСВ 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 25 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 11 - 9
Атаки: 133 - 60

Арсенал - ПСВ 1:0
Гол: Джака, 71.

Арсенал: Тернер - Томиясу (Уайт, 76), Холдинг, Габриєль, Тирни - Сака (Нельсон, 85), Локонга (Парти, 67), Джака, Виейра (Эдегор, 67) - Нкетиа, Жезус (Мартинелли, 76).

ПСВ: Бенитес - Мвене, Рамалью, Обиспо, Макс (Тезе, 65) - Сангаре, Гутьеррес, Симмонс (Ледесма, 90+1), Верман (Де Йонг, 77), Гакпо - Тил (Мадуеке, 65).

Предупреждения: Джака, Тирни, Эдегор - Гутьеррес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Арсенал Лондон
0 0 0

Статьи по теме

Тренер Арсенала озвучил сроки возвращения Зинченко после травмы Тренер Арсенала озвучил сроки возвращения Зинченко после травмы
Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса
Футбольная ассоциация Англии собирает информацию по инциденту между Габриэлем и Хендерсоном Футбольная ассоциация Англии собирает информацию по инциденту между Габриэлем и Хендерсоном
Арсенал Зинченко интересуется экс-игроком Барселоны Арсенал Зинченко интересуется экс-игроком Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа23:14
Мудрик мог стать одноклубником Малиновского
Теннис22:56
Серена Вильямс заявила, что она не завершила карьеру
ЧМ-202222:52
Все стадионы, на которых пройдет ЧМ-2022 по футболу
Европа22:35
Реал интересуется вингером Байера
НБА22:30
Кавай: Да я вообще не смотрю баскетбол по ТВ
Лига Европы21:59
Арсенал минимально победил ПСВ и гарантировал себе плей-офф Лиги Европы
Футбол21:45
Призовой фонд ЧМ-2022 по футболу
Европа21:30
Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед
Игровые20:47
Плей-офф MLB: Падрес сравнял счет в серии с Филадельфией, Хьюстон обыграл Янкис
Европа20:34
Кендзера - в рассширенной заявке Польши на Чемпионат мира 2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK