iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСВ - Арсенал 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы 27.10.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 09:26
ПСВ - Арсенал / Getty Images
ПСВ - Арсенал / Getty Images
0 0 0

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы ПСВ на своем поле принимал лондонский Арсенал.

Нидерландский клуб сумел сотворить сенсацию, победив англичан со счетом 2:0.

Авторами голов в составе хозяев поля стали Верман и де Йонг, которые реализовали свои моменты.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСВ - Арсенал:

ПСВ - Арсенал 2:0
Голы: Верман, 56, где Йонг, 63

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ПСВ обзор матчей видео голов
0 0 0

Статьи по теме

НХЛ: Ванкувер оказался сильнее Сиэтла, Бостон разгромил Детройт НХЛ: Ванкувер оказался сильнее Сиэтла, Бостон разгромил Детройт
НБА: Сакраменто с Ленем уступил Мемфису, Голден Стэйт обыграл Маями НБА: Сакраменто с Ленем уступил Мемфису, Голден Стэйт обыграл Маями
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Видео гола матча 27.10.2022 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Видео гола матча 27.10.2022
Зинченко пропустит седьмой подряд матч Арсенала Зинченко пропустит седьмой подряд матч Арсенала
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:02
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Бокс10:41
Ломаченко объяснил, почему решил вернуться в бокс, несмотря на войну в Украине
НБА10:16
Влияние Роналду: Баскетболисты Мемфиса отпраздновали победу в стиле португальца
Украина09:45
УПЛ: календарь и результаты матчей
Лига Европы09:26
ПСВ - Арсенал 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы 27.10.2022
Лига Европы09:06
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
НБА08:50
Болельщик бросил стакан в сторону Дончича прямо во время матча НБА
Бокс08:28
Ломаченко назвал Стивенсона лучшим боксером среди трех предложенных
НХЛ08:05
НХЛ: Ванкувер оказался сильнее Сиэтла, Бостон разгромил Детройт
НБА07:40
НБА: Сакраменто с Ленем уступил Мемфису, Голден Стэйт обыграл Маями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK