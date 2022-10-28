ПСВ - Арсенал 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы 27.10.2022
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы ПСВ на своем поле принимал лондонский Арсенал.
Нидерландский клуб сумел сотворить сенсацию, победив англичан со счетом 2:0.
Авторами голов в составе хозяев поля стали Верман и де Йонг, которые реализовали свои моменты.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСВ - Арсенал:
ПСВ - Арсенал 2:0
Голы: Верман, 56, где Йонг, 63
Источник: MEGOGO