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Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция стыкового матча Лиги Европы

Топовые футбольные команды попали в Лигу Европы. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:45
Манчестер Юнайтед - Барселона / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Барселона / Getty Images

В четверг, 16 февраля, возвращается второй по значимости еврокубковый турнир - Лига Европы. В рамках стыкового поединка сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед.

Каталонский клуб оказался в Лиге Европы, провалившись в Лиге чемпионов. Английский коллектив оказался в плей-офф еврокубка, заняв второе место в группе.

Матч состоится на стадионе Камп Ноу (Барселона). Начало встречи - 19:45 по киевскому времени. 

Смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона - Манчестер Юнайтед

Онлайн-трансляция будет доступна 16 февраля, 19:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. 

Барселона заняла третье место в группе, пропустив вперед Баварию и Интер. Подопечные Хави сумели сумели обойти лишь Викторию Плезнь.

Английский клуб участвовал в Лиге Европы. В рамках групповой стадии они встречались с Реалом Сосьедадом, Шерифом и Омонией. По итогу "красные дьяволы" стали вторым, пропустив вперед испанцев.

В своей истории Барселона и Манчестер Юнайтед встречались 16 раз. Каталонский клуб выигрывал семь раз, англичане - четыре, а еще пять раз команды играли вничью. В последний раз коллективы играли в 2019 году в рамках Лиги чемпионов. Тогда Барселона прошла дальше, добыв победу со счетом 4:0 по сумме двух встречи.


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