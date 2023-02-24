Арсенал, Ференцварош или кто-нибудь другой: список возможных соперников Шахтера
Донецкий Шахтер уже скоро узнает оппонента на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в серии пенальти одолел французский Ренн и прошел в следующий раунд турнира.
Во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 24 февраля, "горняки" будут не сеяными.
Список возможных соперников Шахтера:
- Арсенал
- Бетис
- Реал Сосьедад
- Фейеноорд
- Фенербахче
- Ференцварош
- Фрайбург
- Юнион
Отметим, что следить за жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы можно будет вместе с ISPORT. Начало церемонии назначено на 13:00 по Киеву.