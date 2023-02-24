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Арсенал, Ференцварош или кто-нибудь другой: список возможных соперников Шахтера

Донецкий Шахтер уже скоро узнает оппонента на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня, 01:22
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в серии пенальти одолел французский Ренн и прошел в следующий раунд турнира.

Во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 24 февраля, "горняки" будут не сеяными.

Список возможных соперников Шахтера:

  • Арсенал
  • Бетис
  • Реал Сосьедад
  • Фейеноорд
  • Фенербахче
  • Ференцварош
  • Фрайбург
  • Юнион

Отметим, что следить за жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы можно будет вместе с ISPORT. Начало церемонии назначено на 13:00 по Киеву.


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