Арсенал, Ференцварош или кто-нибудь другой: список возможных соперников Шахтера

Донецкий Шахтер уже скоро узнает оппонента на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в серии пенальти одолел французский Ренн и прошел в следующий раунд турнира.

Во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 24 февраля, "горняки" будут не сеяными.

Список возможных соперников Шахтера:

Арсенал

Бетис

Реал Сосьедад

Фейеноорд

Фенербахче

Ференцварош

Фрайбург

Юнион

Отметим, что следить за жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы можно будет вместе с ISPORT. Начало церемонии назначено на 13:00 по Киеву.