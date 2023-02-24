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Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты

Хавбек МЮ высказался о проходе команды в следующую стадию.
Сегодня, 10:54
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Барселону и прошел в следующую стадию турнира.

Полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш поделился мыслями о встрече. По словам португальца, команде помогла вера фанатов в их силы.

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"Мы не перестаем верить в команду. Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Нам удавались шикарные камбэки. Сегодня мы достигли еще одного хорошего результата.

Теперь будем готовиться к большому матчу в воскресенье", - сказал Фернандеш.

Стоит сказать, что в воскресенье, 26 февраля "красные дьяволы" сыграют против Ньюкасла в финале Кубка футбольной лиги.

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