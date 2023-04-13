Фейеноорд - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча 13.04.2023 Лиги Европы
В четверг, 13 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги Европы состоялся матч, в котором Фейеноорд принимал в гостях Рому.
Встреча завершилась минимальной победой ротердамцев, а единственный гол поединка был забит Матсом Виффером на старте второго тайма.
Помимо этого "джаллоросси" из-за травм потеряли Пауло Дибалу и Тэмми Абрахама.
Вашему вниманию видео всех голов матча Фейеноорд - Рома в четвертьфинале Лиги Европы:
Фейеноорд - Рома 1:0
Гол: Виффер, 54.
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 2 - 2
Фолы: 11 - 6
Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 2.04
Фейеноорд: Бейло - Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман - Кекчу, Виффер, Шиманский - Джаханбакш (Данилу, 71), Хименес (Лопес, 82), Идрисси (Пайшан, 64).
Рома: Патрисиу - Ибаньес, Смоллинг, Манчини - Спинаццола (Челик, 84), Матич, Кристанте, Залевски - Пеллегрини (Вейналдум, 46), Абрахам (Белотти, 58), Дибала (Эль-Шаарави, 26).
Предупреждения: Виффер, Шиманский.
На 43-й минуте Лоренцо Пеллегрини (Рома) не реализовал пенальти.
Источник: MEGOGO