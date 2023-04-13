Фейеноорд - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча 13.04.2023 Лиги Европы

Итальянцы неудачно съездили в Нидерланды, не добыв даже ничьей и потеряв из-за травм двух важных игроков.

В четверг, 13 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги Европы состоялся матч, в котором Фейеноорд принимал в гостях Рому.

Встреча завершилась минимальной победой ротердамцев, а единственный гол поединка был забит Матсом Виффером на старте второго тайма.

Помимо этого "джаллоросси" из-за травм потеряли Пауло Дибалу и Тэмми Абрахама.

Вашему вниманию видео всех голов матча Фейеноорд - Рома в четвертьфинале Лиги Европы:

Фейеноорд - Рома 1:0

Гол: Виффер, 54.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 11 - 6

Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 2.04

Фейеноорд: Бейло - Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман - Кекчу, Виффер, Шиманский - Джаханбакш (Данилу, 71), Хименес (Лопес, 82), Идрисси (Пайшан, 64).

Рома: Патрисиу - Ибаньес, Смоллинг, Манчини - Спинаццола (Челик, 84), Матич, Кристанте, Залевски - Пеллегрини (Вейналдум, 46), Абрахам (Белотти, 58), Дибала (Эль-Шаарави, 26).

Предупреждения: Виффер, Шиманский.

На 43-й минуте Лоренцо Пеллегрини (Рома) не реализовал пенальти.

Источник: MEGOGO