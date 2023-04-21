Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0: обзор матча и результат игры 20.04.2023

Грубейшие ошибки в обороне, а также отсутствие ключевых исполнителей не оставили манкунианцам шансов на успех в этом противостоянии.

В четверг, 20 апреля, на Рамон Санчес Писхуан состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед.

Андалусийцы из-за перебора желтых карточек не могли рассчитывать на Монтьеля, в то время как манкунианцы по той же причине остались без Фернандеша. К тому же в лазарете к Гарначо, МакТоминею и ван де Беку после первой игры присоединились Варан и Мартинес.

С самых первых минут подопечные Мендилибара начали демонстрировать, кто на самом деле желает победить. Гости же оказались абсолютно не готовы к подобному давлению.

Уже на 8-й минуте МЮ сам себе привез гол. Де Хеа отдал пас на Магуайра, который был под прессингом со стороны сразу трех игроков Севильи. Капитан Манчестера решил в касание отдать мяч на фланг, но получился пас оппоненту. В итоге Эн Несири с близкого расстояния расстрелял Де Хеа.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В середине тайма нервионцы потеряли Маркао, который травмировался на ровном месте, отдавая передачу.

Источник: Getty Images

Под занавес первой половины Севилья даже смогла удвоить преимущество, но судья отменил гол из-за офсайда у пасующего.

Как оказалось, судья лишь отсрочил неизбежное. На старте второй 45-минутки Ракитич подал угловой, Баде головой нанес удар, с которым не справился Де Хеа - мяч, перелетев испанца, попал в перекладину и пересек линию ворот.

Источник: Getty Images

К тому моменту на поле уже появились Рэшфорд и Шоу, однако они никак не повлияли на ход встречи. При этом вновь травмировался Марсьяль (хоть что-то в этом мире стабильно).

Источник: Getty Images

А главным украшением вечера стала очередная ошибка Де Хеа. Игрок Севильи вынес мяч со своей половины. Давид, выйдя из ворот, решил в касание отдать пас (видимо, он забыл, что плохо играет ногами).

Однако вместо паса он просто прекрасно обработал мяч для набегавшего Эн Несири. Форвард обводящим ударом отправил мяч в пустые ворота.

Источник: Getty Images

В итоге Севилья, которая после первого тайма первого матча казалась беспомощной, вышла в полуфинал, где встретится с Ювентусом.

Статистика матча Севилья - Манчестер Юнайтед 1/4 финала Лиги Европы

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 (по сумме двух матчей 5:2)

Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47.

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 19 - 15

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 16 - 12

Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 1.01

Севилья: Буну - Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 84) - Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль, 80) - Эн Несири.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Шоу, 46), Магуайр, Линделеф, Далот - Каземиро, Эриксен (Эланга, 86), Антони, Забитцер, Санчо (Рэшфорд, 46) - Марсьяль.

Предупреждения: Буну - Каземиро, Антони, Шоу.